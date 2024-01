População parda é maioria no Brasil pela 1ª vez desde 1991

As informações foram fornecidas pelo Censo 2022 para identificação étnico-racial da população, com maioria de pardos na região Norte

As informações, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam um crescimento de 11,9% da população parda em relação a 2010, ano do censo anterior, e maior percentual de pardos nos residentes da região Norte (67,2%).

No Brasil, cerca de 92,1 milhões de pessoas — 45,3% da população — se declararam pardas no Censo 2022 . É a primeira vez que o grupo supera a população identificada como branca , com 88,2 milhões (43,5%), desde 1991.

Além de pardos e brancos, 20,6 milhões de brasileiros se declaram pretos (10,2%), enquanto 1,7 milhões se declararam indígenas (0,8%) e 850,1 mil se declaram amarelos (0,4%).

População parda é maioria no Brasil: estados e cidades com mais pardos

O estado do Pará apresentou a maior proporção da população parda (69,9%), seguido de perto pelo Amazonas (68,8%) e Maranhão (66,4%). Entre os menores percentuais, estavam Rio Grande do Sul (14,7%), Santa Catarina (19,2%) e Paraná (30,1%).

Censo 2022: apenas um município cearense tem maioria de pessoas declaradas brancas

Os brasileiros que se declaram pardos foram maioria em 3.245 municípios, ou seja, 58,3% do total do País. Mais da metade, destaca o IBGE, está na região Nordeste: 53,0% ou 1.720 cidades.

O município com o maior percentual de pessoas pardas é Boa Vista do Ramos (AM), com 92,7%, seguido de São João da Ponta (PA), com 87,4%, e Tracuateua (PA), também com 87,4%.

População parda é maioria no Brasil: critério do IBGE

De acordo com o próprio IBGE, o órgão pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração, ou seja, como a própria pessoa se identifica. Entre os campos coletados estão: branco, preto, amarelo (ascendência asiática), pardo e indígena.