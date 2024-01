Doméstica morre no 1° dia de trabalho após cair em poço de elevador

De acordo com a Polícia Militar, a vítima caiu no poço por volta das 17 horas, logo após terminar o expediente

Uma mulher, de 29 anos, morreu na tarde dessa segunda-feira, 18, em Salvador, após cair no poço de um elevador. A vítima, identificada como Juliane Lima Gonçalves, era doméstica e estava no primeiro dia de trabalho. Ela caiu do quarto andar. As informações são do g1 - Bahia.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, a vítima caiu no poço por volta das 17 horas, logo após terminar o expediente. Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e tentaram reanimar Juliane. Ela, no entanto, não resistiu.