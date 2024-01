Blaze: influenciadores se pronunciam após denúncias e encerram contratos

Em meio à polêmica envolvendo a casa de aposta Blaze, influenciadores que tinham patrocínio de publicidade com a empresa contam que estão encerrando o contrato

Com toda a repercussão em torno das polêmicas envolvendo a casa de apostas Blaze, alguns de seus influenciadores declararam que estão em busca da quebra de contrato. As ex-participantes do Big Brother Brasil, Larissa Santos e Viih Tube, são dois exemplos de influenciadoras que tiveram sua imagem vinculada à empresa.



Viih Tube veio aos seus stories no Instagram no sábado, 16, relatando que havia conseguido encerrar seu contrato com a plataforma.