Casal de pastores é preso por maltratar e estuprar a filha adotiva de 6 anos

Um casal de pastores foi preso nessa terça-feira, 12, suspeito de estuprar e maltratar uma criança de 6 anos, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Segundo informações do sistema de segurança pública Segurança Presente de Niterói, o homem de 62 anos e a mulher de 61 anos teriam cometido os crimes contra a própria filha adotiva.

A denúncia teria sido feita em 2021, quando a criança contou aos agentes do Serviço de Acolhimento Familiar que sentia dores no abdômen e ardência ao urinar. O POVO opta por não divulgar o nome dos acusados para preservar a identidade da vítima, que era filha adotiva deles.

Ainda de acordo com a criança, o homem, pastor da Assembleia de Deus Palavra de Vida, a forçava a beijá-lo, tocava as partes íntimas dela e a colocava no colo de forma incômoda. As informações são do Metrópoles.