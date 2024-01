Afundamento em Maceió passa de dois metros de profundidade

O afundamento do solo da cidade de Maceió, no Alagoas, já passa de dois metros de profundidade. A informação foi divulgada em nota expedida pela Defesa Civil do município, nesta quinta-feira, 7.

De acordo com o comunicado, o deslocamento vertical acumulado da mina n° 18 é de 2,02m e a velocidade vertical é de 0,21cm por hora, apresentando um movimento de 5,2cm nas últimas 24 horas. Os dados da equipe de análise do órgão são baseadas em dados contínuos, incluindo análises sísmicas.

A mina, localizada na região do antigo campo do CSA, no Mutange, corre o risco de colapsar devido à extração inadequada de mineração da Braskem na região, que incorpora 35 minas em sua atividade.