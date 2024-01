O POVO News: Maceió confirma aceleração do afundamento do solo de mina da Braskem

A edição também traz atualizações sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal , Tel-Aviv está planejando usar um sistema de bombas de água para inundar a rede de túneis do Hamas com água do mar, com o intuito de expulsar os terroristas dos refúgios subterrâneos.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 5. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o afundamento da mina de extração da Braskem, no bairro Muntage, em Maceió. Para comentar sobre o tema, o programa recebe a diretora de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Maceió, Tarcilla Márcia .

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa resume o que foi abordado no programa semanal Conversa com o Presidente desta terça-feira.

Além disso, a edição explica a convocação do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Ele foi convocado a prestar esclarecimentos sobre a visita de Luciene Barbosa Farias, integrante do Comando Vermelho (CV) no prédio do ministério.

Seguindo a mesma linha, o O POVO News comenta sobre a operação da Polícia Federal (PF), deflagrada nesta terça-feira, contra um grupo que vendeu armas a facções criminosas. Segundo a PF, uma empresa com sede no Paraguai foi responsável por importar milhares de pistolas e fuzis fabricados na Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO



