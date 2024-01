Conheça a Braskem, empresa que está no centro do desastre em Maceió

Em contraste com os prejuízos causados à população da cidade, a organização prega a sustentabilidade e a responsabilidade social, de acordo com o site de apresentação da empresa.

Saiba mais sobre a petroquímica Braskem.



O que é a Braskem

A Braskem é um conglomerado global com empresas localizadas no Brasil, Estados Unidos, Alemanha e México. “Líder na produção de resinas termoplásticas nas Américas e 6ª maior petroquímica do mundo”, como se descreve no site oficial.

Foi criada em agosto de 2002, pela integração de seis empresas da Organização Odebrecht e do Grupo Mariani. Nos Estados Unidos, é a maior produtora de polipropileno — usado para fabricação de embalagens plásticas, para-choques de carros e até tecido.

O que a Braskem produz?

A empresa tem sua produção focada em resinas de polietileno (PE) para produção de embalagens de biscoitos e massas, sacos plásticos e revestimentos de fios.

Também fabrica polipropileno (PP), para produzir embalagens plásticas, peças para eletrodomésticos, e autopeças; e policloreto de vinila (PVC), para produção de brinquedos, couro sintético, cabos elétricos e bandejas para refeições.



Atuação da Braskem em Maceió

As operações na região começaram em 1979, operada pela Salgema Indústrias Químicas S/A, que se tornaria a Braskem. Pelo menos 35 minas foram exploradas. Os pesquisadores alertam sobre os riscos da mineração para o solo da região desde 2010, de acordo com informações do portal O Tempo.