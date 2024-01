Maceió afunda: moradores cobram transparência e duvidam de informações oficiais

Vista aérea do terreno afundado em um terreno no bairro Mutange, em Maceió, Alagoas, Brasil, em 1º de dezembro de 2023. A área afetada fica próxima a uma mina de sal-gema e já afundou cerca de dois metros, forçando 55 mil moradores e um hospital para evacuar Crédito: Robson Barbosa/AFP

Há anos, moradores de Maceió, capital de Alagoas, convivem com a iminência de um desastre. Áreas de cinco bairros correm o risco de afundar sobre as minas de exploração de sal-gema — minério usado na fabricação de PVC — encravadas no território pela empresa Braskem desde os anos 1970. A situação se intensificou em 2018, quando tremores de terra foram registrados na área. São pelo menos 60 mil pessoas realocadas dos bairros de Mutange, Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto e Farol. A situação chegou ao ápice na semana passada. Foi quando a Defesa Civil de Maceió emitiu alerta de risco de colapso de uma das 35 minas construídas sob as milhares de casas e sob a lagoa Mundaú. Iniciou-se um compasso de espera sobre se — e quando — a estrutura irá ceder e fazer bairros inteiros afundarem. O dado mais recente fala em aceleramento do colapso, com queda vertical de 0,27 centímetros por hora (cm/h). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Moradores dos bairros vitimados pela mineração da Braskem recebem com descrédito as informações relacionadas à condição da mina 18 — que partem da Defesa Civil Municipal, junto à mineradora, com o apoio de alguns órgãos de pesquisa — e que têm sugerido um possível caminho para estabilização do solo no local.

Em meio aos transtornos fundamentados nas informações ”oficiais” por parte do Município, as comunidades atingidas cada vez mais desacreditam nas atualizações postas e levantam dúvida até mesmo sobre se o possível colapso é real ou apenas “um golpe” para acelerar as remoções. O sentimento de desacreditar em informes oficiais vem sendo uma consequência de um contexto de ausência de informações, negligência ou truculência no tratamento dos órgãos públicos em relação às vítimas, além da constantemente questionada proximidade da Braskem junto aos órgãos — que, apesar de ser a causadora do possível colapso, vem atuando como colaboradora e principal emissora de informações sobre a situação. Há ainda os desfechos de cada um dos informes, que culminam em mais ações de prejuízo à população dos territórios. Assim, desde a notícia dos abalos sísmicos e possível colapso de uma das minas da Braskem, os moradores têm enfrentado uma via-crúcis com remoção forçada nos bairros do Pinheiro e Bom Parto. Já moradores dos Flexais, que seguem em luta por realocação, foram tomados de surpresa quando, no momento do risco de colapso, se viram diante da proposta da Prefeitura de Maceió de abrigá-los em escolas. “A população está vivendo dias e noites bem difíceis. Muita gente deixando suas casas com medo e outros que estão sem dormir por conta do Pânico que se alastra sobre essas pessoas aqui nos Flexal de Cima, Flexal de Baixo, quebradas e marques de Abrantes! Infelizmente a palavra terrorismo realmente se enquadra bem onde a justiça não olha para as vidas que aqui estão, e a mídia que apenas publica o que os chefes querem. Os sismógrafos, que sempre mandam alerta aqui nas proximidades, estão sem tocar já há alguns dias”, relata Fabiano, morador há 25 anos dos Flexais. “As coisas não estão do jeito que a Prefeitura e a Defesa Civil está relatando nas emissoras. Infelizmente as emissoras não estão mostrando toda verdade sobre as famílias que aqui estão nesse sofrimento”, completa.

Já uma moradora do Pinheiro, que teve sua casa devassada por forças policiais na madrugada, durante uma remoção forçada, completa: “É golpe. Foi tudo armação para nos tirar”. Pesquisadores criticam concentração de dados sobre o desastre Em um manifesto conjunto, dezenas de pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e de outras instituições de ensino superior do País denunciam a imprecisão e concentração de dados sobre o desastre. Atualmente, a capital alagoana vive sob a iminência do colapso de uma das 35 minas de sal-gema, o que causa uma série de transtornos para moradores das áreas atingidas e do entorno. Há ainda relatos de violência policial e deslocamento na madrugada para escolas improvisadas.

O documento – que também pauta a forma violenta como as comunidades foram tratadas desde que houve ordem judicial de realocação — traz em um de seus focos a denúncia sobre a falta de transparência que seria padrão de conduta do Município. “Manifestamos nossa denúncia às dezenas de vezes em que foi apontada a necessidade de transparência nas informações, visitas técnicas independentes, relatórios atualizados e inclusão no mapa de riscos e impactações, por meio de pesquisas fidedignas, de áreas impactadas social, ambiental e financeiramente”, detalham no documento.

Os pesquisadores reivindicam a divulgação de informações mais completas acerca da versão 5 do mapa de risco, produzido pela Defesa Civil Municipal, uma vez que, segundo eles, a imagem divulgada pelo Município não é suficiente para haver maior possibilidade de compreensão e, inclusive, possíveis contestações, com a ilustração divulgada — em que sequer dá para enxergar as ruas e suas definições.