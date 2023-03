Conheça Vitinho Ceará, jovem de Sobral que faz sucesso com entrevistas engraçadas

Com bom humor tipicamente cearense, o jovem João Vitor Nascimento Sousa, 21, ficou famoso nas redes sociais ao publicar cortes de entrevistas que ele produz em festas na região de Sobral. Em entrevista ao O POVO, o influencer contou sobre sua história, como começou a gravar vídeos e o sucesso de seu conteúdo.

E não é à toa que os mais de 521 mil seguidores no TikTok e 180 mil no Instagram se divertem com as entrevistas bem-humoradas e diálogos dignos de virar memes. Os cortes, com linguagem regional e perguntas nada convencionais fazem sucesso e viralizam nas plataformas onde são publicadas.



Como começou o 'Vitinho Ceará'

Vitinho conta que há cerca de um ano já fazia vídeos engraçados para o Instagram, mas diferente do que é hoje. Entretanto, nesse período, ele trabalhava por trás das câmeras como cinegrafista de um portal de notícias de Sobral. A convite do dono, Vitinho começou a entrevistar pessoas em festas pela região.

Nesse meio tempo, ele começou a trabalhar como editor de vídeos em outro portal da região e a ter um quadro de humor também no estilo de entrevistas chamado de “Fluxos Sobral City”, que ele faz ainda hoje.

“Depois de um tempo fui ficando só com o meu quadro, mas ainda preso na minha cidade que é Sobral, só entrevistava as pessoas daqui mesmo nas ruas, então meu perfil acabou parando em 15 mil seguidores e não crescia mais que isso.

Foi quando em junho do ano passado, eles tiveram a ideia de começar a fazer cobertura dos festejos de quadrilha em outras cidades e publicando cortes em seu perfil no Instagram. Em menos de um mês, o jovem dobrou a quantidade de seguidores nas redes sociais.

Os assuntos são variados e vão desde as “piores cantadas para se fazer em um rolê” até as “maiores desilusões amorosas”. As conversas são sempre voltadas para jovens que estão curtindo as festas da cidade.

Sucesso de Vitinho Ceará ultrapassa a cidade de Sobral

Com seguidores que ultrapassam limites sobralenses, boa parte da audiência do influencer está em outras cidades do Ceará, como Fortaleza. Além de Maranhão, São Paulo e algumas cidades do Sul do país. Segundo ele, a meta é que seus vídeos cheguem em todo o Brasil.

Vitinho acredita que o sucesso de seu conteúdo está na identificação que as pessoas têm, na forma descontraída e os personagens que encontra em suas idas às festas na Serra da Ibiapaba e no Sertão Central.



“Acredito que as pessoas acabam se identificando com o nosso sotaque e nosso jeito mais extrovertido. Gosto de entrevistar as pessoas mais simples pois é lá que eu consigo as coisas mais engraçadas”, conta o jovem. “Eu falo muito que o personagem principal das minhas entrevistas não sou eu, mas as pessoas que eu converso”, finaliza.

