Motorista de aplicativo monta "karaocar" para passageiros; veja vídeo

Vitor Marques faz sucesso nas redes sociais com karaokê dentro de um Volkswagen Up para passageiros Crédito: Reprodução/Instagram

O recifense Vitor Marques, de 22 anos, faz sucesso enquanto motorista de aplicativo e apresentador de karaokê. O inusitado, porém, é que ele faz as duas coisas ao mesmo tempo com o "Karaokar", um karaokê instalado dentro do carro. O resultado tem alcançado milhares de visualizações nas redes sociais e encantado inúmeros internautas. Ele conta que a música sempre esteve muito presente em sua vida, mas que a ideia de "Karaokar" surgiu em meio à uma série de dificuldades durante a pandemia de Covid-19. Na época ele precisou trancar sua matrícula no curso de engenharia de produção. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com a graduação parada, ele fez um acordo com seu pai para que ele lhe emprestasse o carro para trabalhar como motorista de aplicativo e, consequentemente, se ocupar durante esse período. Foi então que, unindo a ocupação com sua paixão por música, o jovem nordestino resolveu proporcionar experiências divertidas aos seus passageiros.

Motorista de aplicativo faz sucesso com karaokê dentro do carro “A música sempre esteve muito presente na minha vida. Como eu estava trabalhando com carro, não poderia ser diferente. Eu sempre colocava música. E por que não perguntar aos passageiros o que eles gostavam de ouvir? Então foi a partir daí que surgiu a ideia de karaokê”, explica Vitor Marinho ao O POVO. “Karaocar”, o motorista da uber que une o transporte por aplicativo com karaokê Vitor conta que trabalhava durante o dia e o momento de colocar música para seus passageiros era muito gratificante, tanto para ele quanto para quem havia solicitado a corrida. Porém, no expediente diurno, muitas vezes, a pressa da rotina impedia que ele e os passageiros aproveitassem esse momento. "Eles diziam até que eu conseguia trazer leveza pro dia deles com aquele momento" Vitor Marinho Ao pensar em uma solução para esse desencontro, Vitor decidiu mudar seu expediente para o horário noturno. "Nesse período, a galera é mais animada. Toda vez que eu pedia para dizer uma música e colocava, a galera ia cantando e se divertindo dentro do carro mesmo sem ter luz, microfone, nada. Foi aí que eu tive a ideia”, explica o motorista. Foi então que Vitor lembrou de um vídeo de um rapaz australiano com microfone no carro e decidiu copiá-lo. “Quando eu coloquei o microfone, depois de fazer a pergunta de qual música o passageiro quer ouvir, eu dizia ‘Já que você escolheu a música, tem que cantar também!”, destacou. LEIA TAMBÉM | Embaixador da Coréia do Sul canta Raça Negra e hits sertanejos Primeiras viagens com o “karaocar” Ele conta que as viagens por aplicativo se tornaram muito divertidas após a iniciativa dele. “Ninguém esperava entrar em um carro de aplicativo saindo de uma festa ou outro canto e ter um microfone. Aí eu decidi filmar porque era muita história para contar: era Calypso, gente balançando o cabelo… eita!’”, brincou o jovem, que relata que até as pessoas na rua cantavam ao ver a movimentação.