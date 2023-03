Idosa de 102 anos vira "vovó fitness" ao dar aulas de ginástica para outros idosos

Para Jean Bailey, americana de 102 anos, a idade realmente não importa. Isso porque a centenária mantém, há três anos, uma modalidade de trabalho com os vizinhos de seu condomínio residencial, ministrando aulas de ginástica para outros idosos.



A idosa que mora no Nebraska, nos EUA, decidiu iniciar as aulas devido à pandemia de Covid-19. Em entrevista ao Good Morning America, programa de TV americano, ela comentou que os exercícios em casa viraram rotina já que todos tinham de ficar no condomínio, tornando a prática viável para os residentes.

Instrutora fitness há mais de 15 anos

Jean ainda relembra que já atua como instrutora fitness há mais de 15 anos, o que a faz entender as limitações de seus alunos. A idosa já conta com uma turma de 12 alunos que realizam exercícios com a supervisão de Jean quatro vezes na semana.

Ainda para o Good Morning America, o diretor de operações do condomínio que Bailey reside, Sean Tran, contou que ela já pratica atividade física regularmente há 14 anos e é bastante reconhecida pela vizinhança. “Todo mundo sabe quem ela é, e querem passar tempo com ela. Ela é muito divertida”, disse Sean.



