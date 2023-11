Cachorro visita túmulo de tutor todos os dias no Rio Grande do Sul

Conheça a história do cachorro que visita o túmulo do tutor desde 2020

Branquinho, um vira-lata de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, prova o ditado que o cachorro é o melhor amigo do homem até na morte. Todos os dias, o animal visita o túmulo de seu falecido tutor no cemitério de Santa Clara do Sul.

Ademar Seidel, um agricultor, que morava em Sampainho, interior que fica a 130 km da capital gaúcha, faleceu em 2020. Ele e o seu “melhor amigo” eram conhecidos por serem uma dupla inseparável. Branquinho já tinha até ajudado a salvar Ademar após uma queda de um touro.

Cachorro que visita túmulo de tutor todos os dias foi presente de vizinho

O cãozinho chegou na família ainda filhote, ele foi o presente de um vizinho para Ademar. Logo, o pet foi se afeiçoando ao agricultor, indo para todos os lugares com ele, até na lavoura.