Sara Mariano era cearense: saiba mais sobre a cantora gospel assassinada

Ela foi dada como desaparecida no dia 24 pelo marido, o produtor Ederlan Mariano. Depois, o seu cônjuge assumiu que havia matado a esposa e foi preso na madrugada de sábado, dia 28, após reconhecer o corpo de Sarah.

A cantora gospel Sara Mariano, foi encontrada morta e carbonizada na tarde da última sexta-feira, 27, à beira de uma rodovia na Região Metropolitana de Salvador, no estado da Bahia.

Sara Mariano: quem era a cantora

Sara de Freitas Souza Mariano, de 35 anos de idade, era cantora gospel, pastora, e comandava com o seu marido Ederlan Mariano a TV Shalom, canal na internet que produz conteúdos religiosos voltados para o público evangélico.

A cantora também era bem influente nas mídias sociais, com mais de 100 mil seguidores no Instagram. Sara tinha mais de 10 mil inscritos em seu canal oficial do YouTube, em que postava vídeos cantando, pregando e em momentos de louvor na igreja.

Nascida no Ceará, Sara Mariano era casada com Ederlan e juntos tinham uma filha de onze anos de idade. Eles moravam no bairro de Valéria, em Salvador, capital baiana.