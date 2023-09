Mulher de 60 anos é vítima de feminicídio em Pernambuco

Uma mulher foi morta a facadas durante o último sábado, 23, em Recife, capital de Pernambuco. Gizoneide Francisca Rozendo, 60, foi encontrada sem vida dentro da casa onde morava, no bairro do Caçote, Zona Oeste da cidade. Há suspeitas de que o crime se trate de um feminicídio.

Segundo moradores da região, o crime teria sido cometido pelo marido da vítima, Sergio Inácio de Torres, que não teve a idade revelada. De acordo com as testemunhas, o suspeito assassinou a companheira e, logo em seguida, cometeu suicídio. As informações são do portal g1 Pernambuco.