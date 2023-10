Cantora gospel Sara Mariano é encontrada morta

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi até o local para realização da perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil diz que equipes da 25ª Delegacia (Dias D'Ávila) foram acionadas para a ocorrência e que o DPT também confirmar formalmente a identidade do cadáver, que já foi reconhecido pelo marido.

No início da tarde um corpo feminino foi encontrado carbonizado às margens da BA-093, na altura de Dias D’Ávila, de acordo com a Polícia Militar, que enviou equipes da 36ª Companhia Independente (CIPM) ao local.

Autoria e motivação ainda estão sendo investigadas, informou a polícia.

De acordo com Ederlan, esposo da cantora, Sara tinha o costume de participar de vários eventos religiosos e na noite de terça um carro foi buscá-la para levá-la até o encontro do qual ela participaria. Mais tarde, ele tentou falar com a esposa e não conseguiu.

A mãe da cantora gospel revelou que Sara tinha algo sério para contar.

Em um vídeo publicado por Soraya Correia, irmã de Sara, a mãe relata que um dia antes do desaparecimento, Sara havia dito que precisava contar algo sério. 'Estou muito aflita porque minha filha está sumida desde de terça, ela falou segunda comigo e disse que ia me falar algo muito sério, e até hoje não me deu mais resposta", diz.

Em outro trecho do vídeo, a mãe da cantora também diz achar estranho o depoimento prestado pelo marido de Sara, em afirmar não ter conhecimento do local do evento em que a cantora participaria.