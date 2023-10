Novo golpe desvia PIX copia e cola em compras online pelo computador; veja como se proteger

Um novo golpe que desvia pagamentos por Pix feitos em computadores tem aumentado no País. Segundo a empresa de segurança digital Kaspersky, os criminosos desviam o pagamento da compra on-line e infectam os computadores e/ou celulares que fizeram a operação. Segundo a empresa, a fraude foi identificada em pagamentos com o Pix a partir de dezembro de 2022.

Os vírus contra computadores pessoais são os ataques mais recorrentes, com 1,8 milhão de ocorrências detectadas pela Kaspersky. A disseminação ocorre com anúncios falsos na internet, usando links nas buscas do Google feitas com erro de ortografia. Quando o usuário escreve "WatsApp", por exemplo.

Portanto, é necessário estar atento na hora de realizar transferências on-line. Confira dicas para se proteger de golpes na hora de comprar pela internet.