Noivas denunciam golpe de buffet em Fortaleza e relatam prejuízo de R$ 700 mil

Aproximadamente 15 noivas relatam que foram vítimas da empresa, e o prejuízo chega a R$ 700 mil, de acordo com ela. A Polícia informou que a denúncia de estelionato está sendo investigada

O Luana's Buffet, localizado no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, é alvo de denúncias por suposto golpe aplicado em pelo menos 15 noivas. Elas relatam um prejuízo de cerca de R$ 700 mil.

Uma das noivas entrevistadas pelo O POVO contou que pagava as parcelas desde o mês de janeiro deste ano para a feta de casamento. Porém, faltando três dias para a data marcada, a proprietária do buffet teria lhe informado que não havia dinheiro para fazer a festa. O casamento ocorreria no último sábado, 21.

A noiva relata que recebeu ajuda de muitas pessoas e conseguiu fazer o casamento em outro lugar. O mesmo foi denunciado por outras 14 noivas.