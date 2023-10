Criminosos usam foto e voz de empresária com IA para golpes com Pix

Com inteligência artificial, criminosos utilizaram imagem da vítima para propagar um vídeo em seu Instagram para ganhar dinheiro através do Pix; entenda

Com uso da inteligência artificial (IA), um grupo de criminosos usou a foto e a voz de uma empresária do ramo de restaurantes para fazer um vídeo no Instagram e aplicar golpes com Pix.

A empresária de 40 anos é dona de um restaurante no Distrito Federal e utiliza suas redes sociais para promover seu cardápio diariamente. No dia do ocorrido, ela tentou acessar sua conta e não conseguiu.

Achando que fosse um erro do aplicativo, a empresária seguiu com seu dia de trabalho. Algumas horas depois, ela recebeu uma ligação de uma amiga que queria confirmar a veracidade do vídeo.