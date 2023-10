Desempregado recebe Pix de R$ 50 mil e devolve: ‘Não pensei duas vezes’

O morador de Caldas Novas, em Goiás, ressarciu o valor no mesmo dia, após receber mensagens do responsável pela transferência incorreta

O retorno de R$ 50 mil, depositados por engano na conta de Gustavo Santana, 33, no dia 13 de outubro, foi motivo de alívio para a família de Vinícius Silva. A quantia foi transferida originalmente via Pix para a compra de um carro, mas o último número acabou trocado.

Gustavo, morador de Caldas Novas, em Goiás, acreditava que as mensagens e ligações estavam relacionadas com entrevistas de emprego. Ao abrir o celular, se deparou com os áudios de Vinícius, avisando sobre a transferência.

“O dinheiro mudaria a minha vida. Ajudaria minha mãe, cuidaria da minha saúde, mas não fazia sentido. É errado, né? Então, não pensei nem duas vezes. Logo devolvi os R$ 50 mil”, declarou Santana ao portal Uol.