Filho de prefeito de São José dos Campos é atropelado na Irlanda e tem perna amputada

Filho do prefeito de São José dos Campos, São Paulo, foi atropelado na Irlanda e precisou amputar a perna; entenda Crédito: Arquivo Pessoal

Filho do prefeito de São José dos Campos (SP), João Henrique Thomaz Ferreira, de 23 anos de idade, foi atropelado por um carro de polícia na Irlanda e precisou amputar a perna direita após o acidente. O caso aconteceu no último sábado, dia 28. O jovem segue internado. Segundo nota enviada pela polícia à Rede Vanguarda, afiliada da Globo, o atropelamento aconteceu no cruzamento 11 sentido norte da estrada M50, em Dublin. Foi confirmado pela Polícia da Irlanda que o atropelamento envolveu um policial rodoviário. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Jovem mora na Irlanda há 5 anos e é entregador por aplicativo João Henrique Thomaz Ferreira foi levado para o Hospital Universitário de Tallaght onde recebeu atendimento. Porém, os médicos não conseguiram salvar a perna direita do jovem, que tinha ficado prensada contra uma barreira metálica de proteção da pista. A amputação foi feita na altura do joelho.

O rapaz mora na Irlanda há mais de cinco anos e trabalha como entregador de lanches por aplicativo no país. Carro invade calçada e atropela homem em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo; VEJA A namorada de João Henrique, Júlia Langneck, disse que os médicos também falaram de uma lesão no pescoço e coágulos na coxa. Porém, a saúde do jovem segue estável. Pai lamenta acidente do filho pelas redes sociais "Com profunda tristeza, compartilho que meu filho, João Henrique, sofreu um grave acidente na Irlanda e está passando por uma cirurgia no hospital. A distância me aperta o coração, já que não posso estar ao lado dele nesse momento tão difícil. Minha esposa está a caminho de Dublin para dar suporte”, escreveu Farias. Jornalista da Globo morre em acidente de carro no Mato Grosso; SAIBA MAIS “Neste momento, como pai, peço a todos que orem pelo meu filho, para que ele encontre a força necessária e saia ainda mais forte desta situação”, continuou na postagem.

"Já agradeço a todos pelas manifestações de apoio a ele. Mantenho todos informados assim que tiver mais informações”, finalizou. Investigações do caso A rodovia em que o caso foi registrado foi paralisada na manhã deste domingo, 29, para que a perícia pudesse investigar o que aconteceu. Segundo informações do Portal G1, com o envolvimento do veículo oficial, o caso foi encaminhado à Comissão do Provedor de Justiça da Garda Síochána (GSOC).

Acidente em mina no Cazaquistão deixa ao menos 45 mortos; ENTENDA Amigo de João Henrique disse que acidente foi proposital O amigo de João Henrique, Anderson Davi, que também é entregador de aplicativo em Dublin, afirma que estava com o jovem no momento do acidente e acredita que o caso foi proposital. De acordo com o Portal G1, Anderson Davi disse que ele, João e outros amigos saíram em busca de uma moto de um colega que havia sido roubada.