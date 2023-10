Jornalista da Globo morre em acidente de carro no Mato Grosso

O repórter da TV Centro América, filiada da Globo no Mato Grosso, Anderson Hentges, morreu na madrugada deste sábado, 28, aos 28 anos, após sofrer um grave acidente de carro. A confirmação do seu falecimento se deu por meio de um comunicado oficial da TV Centro América. Anderson trabalhava como editor na emissora desde 2020, e se tornou repórter da equipe desde março de 2022.

Anderson esteve no comando do Bom Dia Nortão e MT1. Todavia, suas produções tiveram espaço na programação nacional da emissora. Em janeiro deste ano, participou do Jornal Hoje em uma cobertura sobre a chuva no Mato Grosso.



O jornalista sofreu um acidente na Estrada dos Pioneiros, em Sinop (MT), por volta das 3h da madrugada. Outras quatro pessoas que estavam no carro foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Regional de Sinop.

O veículo dirigido pelo repórter colidiu com um monte de terra, conforme a Polícia Civil informou. De acordo com a instituição, a estrada em questão está em obras e sem iluminação porque não havia postes de luz funcionando. Anderson bateu em uma placa de "pare", seguiu na pista, que estava interditada e acabou colidindo contra o monte de terra. Ele morreu no local do acidente.

Dentro do veículo foram encontradas diversas garrafas de cerveja e um litro do whisky. Outras vítimas ainda passarão por exames para analisar a gravidade dos ferimentos, no entanto, o estado delas inspira cuidados. A Polícia Civil investiga o caso.

