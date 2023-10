Carro invade calçada e atropela homem em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo

Os presentes no entorno ficaram surpresos com a ação. A vítima estava caminhando entre a rua e a calçada quando foi atingida pelo carro, que vinha logo atrás. Com a colisão, o homem foi arremessado e ficou caído no local

Um homem de 34 anos foi atropelado por um carro no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após o motorista do veículo perder o controle e invadir a calçada. Na ocasião, uma mulher com uma criança e outro homem que passava pelo local escaparam de serem atingidos. O acidente aconteceu na última quinta-feira, 26.

Os presentes no entorno ficaram surpresos com a ação. A vítima estava caminhando entre a rua e a calçada quando foi atingida pelo carro, que vinha logo atrás. Com a colisão, o homem foi arremessado e ficou caído no local.

Nas imagens é possível ver que a criança quase foi atingida, no entanto, a informação não foi confirmada. O vídeo também mostra que a mulher consegue empurrar a menina para evitar o impacto. Ela também escapou de ser atingida.