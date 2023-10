Criança de 9 anos se afoga ao prender cabelo em sugador da piscina

A menina estava na chácara da família no Paraná quando o acidente aconteceu e ficou submergida por dez minutos, segundo o Samu

Uma menina de 9 anos se afogou na tarde desse sábado, 21, na chácara da família no município de Doutor Camargo, no Paraná, após prender o cabelo no equipamento de sucção da piscina. Ela foi resgatada por familiares e encaminhada ao hospital em estado grave.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a criança permaneceu submergida na água por cerca de dez minutos antes que os parentes notassem a demora.

A piscina, de 1,5 metro de profundidade, tinha um aparelho instalado com sucção muito forte, dificultando a retirada da menina do espaço, ainda segundo os socorristas.