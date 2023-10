Homem morre afogado em Caririaçu após tentar atravessar açude nadando

Um homem de 37 anos morreu afogado na cidade de Caririaçu, na região do Cariri, na manhã dessa segunda-feira, 16. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a vítima teria se afogado ao tentar atravessar um açude na zona rural do município. Ele era natural da cidade de Riachuelo, em Sergipe, e estava na região do Cariri a trabalho.

Segundo o capitão do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, Josiel Bezerra, o afogamento teria ocorrido no momento em que a vítima tentava atravessar um cabo de nylon pelo reservatório.