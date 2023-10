Fundação Demócrito Rocha participa de Comissão de Combate à Violência contra a Mulher

A FDR esteve no Congresso Nacional, onde apresentou um programa de formação e prevenção de violência contra a mulher e um webdocumentário destinado aos homens

A audiência pública foi idealizada pela senadora Augusta Brito, que quer compartilhar as boas experiências que ocorreram nas Unidades da Federação dentro da comissão mista.

“A prevenção da violência contra mulheres e meninas precisa de uma atenção especial, não só do poder público, mas também da iniciativa privada e da sociedade como um todo. Só unindo forças é que nós vamos conseguir mudar essa realidade e avançar”, afirmou Valéria Xavier.

O plenário 2 do Senado Federal foi palco da contribuição dada pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) à Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher (CMCVM). Convidada pela presidente da comissão, a senadora Augusta Brito (PT-CE), Valéria Xavier, diretora de projetos da FDR, apresentou o Programa de Formação para Prevenção de Violência contra Mulheres e Meninas em audiência pública.

“É importante trazer essa pauta para cá para serem replicadas em outros estados. Nós só vamos conseguir enfrentar a violência contra nós, mulheres, fazendo leis e fazendo com que elas funcionem efetivamente”, afirmou.

Violência contra a mulher: cenário atual

Hoje, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial de homicídios contra as mulheres. Só em 2022, foram 1.410 feminicídios. “Na grande maioria das vezes (76% dos casos), o agressor é um conhecido da vítima. Ou é o companheiro, um vizinho ou um ex-companheiro”, apontou Valéria Xavier.

Ela também destacou que os índices de violência contra a mulher são maiores: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Ceará e Bahia.

“O machismo estrutural é o grande contribuidor disso tudo. Infelizmente, o machismo é uma realidade, e o homem acha que o exercício do poder e da violência contra a mulher vai reafirmar sua posição de homem”, avaliou a diretora da FDR.

Educação e prevenção como caminho

Valéria também apresentou um webdocumentário produzido dentro do projeto chamado "O papel do homem no enfrentamento à violência contra a mulher".