Funcionários do Aeroporto de Guarulhos protestam contra proibição do uso de celulares

Medida é válida para a área de carga e descarga, durante a jornada de trabalho. Empregados alegam que precisam se comunicar com a família

A Receita Federal tomou essa decisão após a troca de malas com droga que levou duas brasileiras a serem presas erroneamente na Alemanha.

Funcionários do aeroporto internacional de Guarulhos protestaram, na madrugada desta terça-feira (3/10), contra a proibição do uso de celulares nas áreas de carga e descarga durante o horário de trabalho.

Contrários à proibição, os empregados terceirizados relatam que precisam se comunicar com a família durante o horário de trabalho. Muitos têm mães, pais e crianças em idade escolar em casa.

O protesto também ocorreu em um dia de greve do metrô e CPTM em São Paulo, o que dificultou o trânsito de pessoas para o trabalho.

Os trabalhadores andaram por áreas dos terminais de Guarulhos gritando palavras de ordem como "somos trabalhadores, não bandidos" e pedindo a revisão da norma. O ato começou às 3h e os funcionários dizem que foram obrigados a assinar um documento sobre a restrição, apesar de não concordarem, segundo informações do portal G1.

Empresas aéreas Gol e Azul informaram que os voos não foram prejudicados e as chegadas e partidas das duas empresas estão normais.

A concessionária também orienta os passageiros a procurarem as companhias aéreas para informações sobre status dos voos.

A concessionária GRU Airport, que administra o aeroporto, informou em nota que “devido paralisação de parte do trabalhadores terceirizados que prestam serviço no pátio e à greve de metrô e CPTM, nesta terça-feira (03/10), foi iniciada a operação em contingência conforme protocolo pré-definido”.

Em nota, a Latam afirmou que "voos com origem ou destino em Guarulhos (São Paulo) nesta terça-feira (3/10) podem sofrer atrasos ou cancelamentos em função da manifestação de funcionários terceirizados que realizam as atividades de solo do aeroporto".