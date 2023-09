Neymar participa de chá revelação do deputado Nikolas Ferreira

O atacante do Brasil fez uma aparição de surpresa no evento para anunciar o sexo da criança; deputado será pai de uma menina; veja vídeo

O atacante da seleção Brasileira e Al-Hilal da Arábia Saudita, Neymar Jr, participou do chá revelação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), neste domingo, 10. De forma virtual, o jogador de futebol fez o anúncio do sexo da criança do parlamentar e da modelo Lívia Orletti, que será uma menina de nome Aurora.

"Muito feliz de estar participando desse dia tão especial para vocês. Eu tenho muito orgulho de vocês e tenho a certeza que vão ser grandes pais. Então irmão, parabéns. Você vai ser papai de... Uma menina. Parabéns, irmão", disse Neymar, que também terá uma filha.

Nikolas publicou o momento nas redes sociais dando boas vindas a filha e com um versículo bíblico do livro de Provérbios de Salomão capítulo 14, verso 18 que diz: "A vereda do justo é como a luz da Aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito".