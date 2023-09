Hilux bate em muro de condomínio e fica pendurada em prédio; vídeo

O vídeo de uma das câmeras de segurança do local foi divulgado nas redes sociais mostrando o momento do acidente; assista

Um carro de luxo quase caiu do alto de um prédio em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, nesse sábado, 23. O vídeo de uma das câmeras de segurança do local foi divulgado nas redes sociais mostrando o momento do acidente.

Além do vídeo, uma foto da parte externa do prédio mostra a altura em que o carro ficou pendurado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vídeo: Hilux bate em muro e fica pendurada em prédio



Nas imagens, é possível perceber o carro indo em direção ao muro e a frente do carro atravessando a parede. Após a parede ser quebrada, o carro ficou pendurado, com as rodas dianteiras para fora e as traseiras erguidas.