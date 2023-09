Fortaleza: carro de luxo colide contra poste no Jangurussu e deixa região sem energia

Condutor do veículo, de modelo Hilux, fugiu do local após o acidente

Um carro de luxo colidiu contra um poste de luz na madrugada deste sábado, 2, na avenida Castelo de Castro com a avenida Contôrno Sul, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Após o acidente, o condutor do veículo, de modelo Hilux, fugiu do local. Devido ao acidente, a região está sem o fornecimento de energia.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que realiza o controle de tráfego e implementou bloqueio parcial na tarde de sábado.

Ainda de acordo com a AMC, o trânsito está fluindo e os orientadores de tráfego permanecem no local até o fim dos trabalhos de equipe da Enel.