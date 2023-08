Nasce o primeiro bebê concebido por inseminação pós-morte do pai em Portugal

Pela manhã da última quarta-feira, 16, nasceu a primeira criança concebida após a morte do pai em Portugal. Hugo Guilherme chegou ao mundo com quatro quilos no Centro Materno-Infantil do Norte, no Porto, e a notícia foi partilhada pela mãe, Ângela Ferreira.

“Hoje [quarta-feira] o nosso mundo ficou mais iluminado, o Guilherme nasceu pelas 11h09 com 3,915 quilogramas e 50,5 centímetros”, escreveu a mais nova mãe em seu perfil no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Guilherme nasce quatro anos após a morte de seu pai. Hugo Ferreira, o pai do bebê, morreu aos 29 anos em 2019, em decorrência de um câncer e, anteriormente, havia crioconservado as amostras de seu sêmen.