Irmã de suspeito de matar PMs transmitiu ao vivo tragédia com 8 mortos

Ágata Ayane da Silva abriu a "live" durante a madrugada no próprio Instagram e filmou o próprio assassinato

A irmã do suspeito de matar dois policiais militares transmitiu ao vivo o momento em que foi executada durante a madrugada desta sexta-feira, 15, em Camaragibe, no Grande Recife (PE). Além dela, outros quatro familiares do homem foram assassinados. Ágata Ayane da Silva abriu a "live" durante a madrugada no próprio Instagram quando viu homens encapuzados se aproximarem dela e de seus dois irmãos no bairro de Tabatinga. Ela e mais dois familiares alertaram os assassinos de que estavam filmando, mas não adiantou. "Tem câmera aqui, viu", avisou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Então, os atiradores mandaram eles calarem a boca, levantarem as mãos e se ajoelharem. Quando um dos homens estava obedecendo a ordem, ouvem-se disparos. Ágata grita.

Ambos estão internados no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Ela está em estado grave, enquanto o adolescente está estável. Família assassinada Após o suspeito matar os dois PMs, quatro familiares dele apareceram mortos até esta manhã: a mãe, esposa, uma irmã e dois irmãos. Por volta da 1h30min da madrugada, a PMPE e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) foram novamente acionadas para Tabatinga, no mesmo local onde ocorreu a primeira troca de tiros. Ao chegarem lá, encontraram dois irmãos do suspeito mortos e outro ferido.

Uma das irmãs, Ágata Ayane da Silva, iniciou uma live mostrando o momento em que foi assassinada. O irmão dela, Amerson Juliano da Silva, também morreu no local. O outro irmão chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A mãe do suspeito teria dado abrigo ao filho. Na manhã desta sexta-feira (15), os corpos dela e da esposa dele foram encontrados em uma área de canavial na Estrada de Mussurepe, ligação entre a cidade de Camaragibe e a de Paudalho. Suspeito morto Horas depois, houve uma outra troca de tiros entre o suspeito e a Polícia Militar. Nessa ação, ele foi assassinado e baleou outros dois PMs.