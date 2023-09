Mulher ateia fogo no carro do marido após briga em Minas Gerais

Uma mulher incendiou o carro do marido nesse domingo, 3, após ele sair de casa depois de uma briga do casal. O caso ocorreu no município de Presidente Olegário, em Minas Gerais.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a esposa do homem colocou fogo no carro. As imagens mostram uma mulher de camisa amarela que se aproxima do veículo e fica abaixada por alguns segundos.