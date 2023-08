Sargento gay da PM consegue licença-paternidade de seis meses para cuidar da filha

O sargento Valdir Barbosa, de 40 anos, da Policia Militar de Pernambuco (PM-PE), conseguiu na Justiça o direito de tirar seis meses de licença, após o nascimento da filha. A rigor, o policial teria direito a apenas 20 dias afastado, equivalente ao afastamento por paternidade, mas conseguiu o equivalente à maternidade. O caso é inédito na PM.

Sofia, a filha de Valdir com o professor de inglês, Rafael Moreira, 41, nasceu no dia 27 de junho de 2022. Ela é fruto de uma fertilização in vitro com barriga solidária da irmã do policial. “É tudo o que eu esperava e muito mais. Tanto o prazer e a maravilha de ser pai, como também o quão pesado é”, diz Valdir. “Para mim, foi a melhor decisão da minha vida: querer ser pai”.