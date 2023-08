Pai é condenado a 24 anos de prisão por matar filha estrangulada

Repórter do caderno de Cidades

A 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza condenou a 24 anos, 10 meses e 20 dias de prisão o pai acusado de matar a própria filha estrangulada em 2006 no bairro Henrique Jorge, na Capital. Rodson Rui de Oliveira Torres, de 51 anos, cumprirá a pena em regime inicialmente fechado e saiu do plenário já preso. A decisão foi tomada em sessão realizada nesta quinta-feira, 24, que durou 11h30min.



Thamires Myrza Lima Torres tinha 9 anos quando foi morta, em 3 de junho de 2006. Conforme sentença de pronúncia, o pai alegava que a menina havia, acidentalmente, se enrolado na rede em que brincava e acabou por morrer sufocada. Apenas os dois estavam na residência quando o fato aconteceu.



A investigação, entretanto, apontou diversos indícios de que Rodson Rui, na verdade, estrangulou a criança. Conforme laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce), a rede estava tão baixa (tinha apenas 20 centímetros de altura com o peso da vítima) que a criança (que tinha 1 metro e 31 centímetros) ficaria acima dela mesmo sentada.