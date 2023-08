Filhote de onça-pintada nasce e é abocanhado em seguida; estudantes registram vídeo

Alunos viram a mãe lambendo o filhote; depois, um macho se aproxima e o abocanha. O caso aconteceu em zoológico no Espírito Santo, que só divulgou o nascimento no dia seguinte

Estudantes do ensino médio flagraram o nascimento de uma onça-pintada em zoológico localizado em Marechal Floriano, interior do Espírito Santo , na última terça-feira, 22. O momento chamou atenção por que, logo após o nascimento, outro animal se aproxima e abocanha o filhote. Então a mãe começa uma disputa para recuperar a cria.

No vídeo, os estudantes ficam animados ao verem que registraram o nascimento: “Nasceu um filhotinho!”, diz uma estudante do grupo. Logo depois, eles ficam assustados com a reação do outro animal e acompanham a tentativa da mãe de recuperar o filhote.

Confira o vídeo do momento em que estudantes flagram o nascimento da onça:

A estudante responsável pelo registro foi Gabriely Lima Murça, de 17 anos, que estava no passeio escolar com outros 45 alunos. Eles frequentam a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Francisca Peixoto Miguel, localizada no município de Serra, na região metropolitana de Vitória.

Zoológico insistiu para estudantes apagarem o vídeo

Lucas afirma que a organização do zoológico ficou preocupada pois as fêmeas que estão grávidas devem ser separadas dos outros indivíduos da espécie e isso não ocorreu no zoológico.

"Percebi que a dona do zoológico percebeu isso e ficou preocupada. Ela tentou me convencer que eu pedisse aos alunos para que apagassem os vídeos. Eu fui até os estudantes e disse para eles não apagarem, que eles podiam fazer o que quisessem", expõe Lucas.