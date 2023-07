Espírito Santo: conheça as belezas da serra capixaba

O Espírito Santo não se traduz apenas em cinematográficas praias e em sua famosa moqueca. O estado também possui montanhas, o friozinho e o ar puro da serra. É verdade que o Brasil não abriga picos elevados como o Everest no Himalaia, os dos Alpes, no centro-norte da Europa, ou os da Cordilheira dos Andes, nos países situados no Oeste da América do Sul. Os tupiniquins são bem menores, mas nem por isso menos bonitos. E eles surgem em formatos de mesa, baús, pontões e monólitos gigantescos. Caso da Pedra Azul, na região serrana capixaba.

Descobrindo a beleza de Pedra Azul

Com monumentais 1.822m de altitude, a imponente formação de granito e gnaisse é assim chamada por adquirir a coloração azul e esverdeada, cor que vai mudando durante o dia de acordo com a incidência da luz solar. Também conhecida como Pedra do Lagarto, está localizada na terceira maior área de Mata Atlântica do Brasil, no interior de um estado que é possuidor de um dos três melhores climas do mundo, segundo a ONU.

Com piscinas naturais, cachoeiras e uma pedra menor em forma de lagarto “agarrada” em sua encosta rochosa, a Pedra Azul é o principal “habitante” da Rota do Lagarto, em Arecê, um pequeno distrito de Domingos Martins. A vila é mais conhecida como Pedra Azul, um glamouroso lugarejo que concentra paisagens surreais, gastronomia impecável e os costumes e as tradições culturais dos imigrantes italianos e, em bem menor proporção, dos alemães.

Com garra e persistência, essa gente trabalhadora ajudou a desenhar o País, sobretudo a partir do século 19, quando colonizou a região. Aliás, essa miniatura “italiana” do Vêneto e de Treviso de Domingos Martins tem no agroturismo um de seus pontos altos – a maioria das fazendas da vizinha cidade Venda Nova do Imigrante recebe visitantes, para os quais oferece tentações doces e salgadas produzidas em suas terras.

Um produtor de café de excelência

O Espírito Santo também é o produtor de um dos melhores cafés do Brasil – concorre com o estado de Minas Gerais. Por isso, na região, não faltam lojas que comercializam os diferentes tipos da bebida feita a partir da seleção e torrefação de grãos semeados pelos seus proprietários, especialmente o Arábica. Os agricultores também abrem suas portas ao público, dando aulas sobre todas as etapas de fabricação do café, da coleta de grãos à exportação.

Acesso à Pedra Azul

O acesso à região onde fica a gigantesca Pedra Azul (entenda, o principal postal da serra capixaba) e que também é a porta de entrada para as suas lindíssimas atrações é a Rodovia BR 262. É possível chegar lá de carro, de ônibus ou depois de contratar um tour das agências de viagens.

Partindo de Vitória, o trajeto de mais de 90 km pela estrada até a vila de Pedra Azul inclui mágicas paisagens e um roteiro de sonho: a Rota do Lagarto. Ela começa no km 88 da BR 262, onde fica a Pousada e Restaurante Peterle, e se estende por mais ou menos 7 km até a Rodovia ES 164, por uma estrada repleta de flores e de tons de verde.

Informações e roteiros turísticos

Ao lado da pousada e perto do termômetro do início da rota, está a Casa do Turista, o lugar certo para quem procura dicas sobre os tours turísticos de nove municípios das Montanhas Capixabas: Domingos Martins, Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. Além de informações, a Casa do Turista também agenda passeios às trilhas e piscinas naturais do parque da Pedra do Lagarto.

É a Rota do Lagarto que vai te conduzir ao distrito Aracê, onde está a majestosa Pedra Azul, no parque estadual de mesmo nome. Distante uns 50 km do centro de Domingos Martins, o vilarejo tem um clima romântico, friozinho e o ar puro das montanhas. Guarda ainda casas, construções e bem-cuidados jardins, todos rodeados por flores e colinas verdinhas. Algumas edificações têm telhado coberto por grama, uma influência arquitetônica dos noruegueses que ali se instalaram.