Fisioterapeuta faz "dancinha" com recém-nascido no bolso do jaleco e é afastada das funções

Uma fisioterapeuta foi filmada enquanto fazia uma “dancinha” com um recém-nascido no bolso do jaleco no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, no município de Itajaí, Santa Catarina.



No vídeo, é possível ver o bebê no bolso do uniforme da médica, enquanto ela canta e dança uma música famosa na internet. A fisioterapeuta e a pessoa que faz a filmagem também dão risadas durante a gravação.