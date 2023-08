Festa de Iemanjá é encerrada com cortejo e oferendas; veja fotos

Com um roteiro de mais de 24 horas de programação, a Festa de Iemanjá começou na segunda-feira, 14, e terminou nesta terça, 15, às 18 horas. O evento contou com orações, cortejos e momentos de chegada e saída das jangadas com agradecimentos e oferendas à entidade. A celebração ocorreu de forma simultânea na Praia do Futuro e na Praia de Iracema.

Registrada como Patrimônio Imaterial de Fortaleza desde 2018, Festa de Iemanjá é o principal evento do calendário dos povos de terreiro da capital do Estado. O festejo contou com a participação dos povos de santos de Fortaleza, entidades civis, religiosas e culturais.

Iranilson Rebouças, 40, o “Pai Gugu”, fala da importância de celebrar os festejos de Iemanjá e resgatar a tradição religiosa. “A Umbanda é uma religião brasileira de origem indígena, que com o passar do tempo vai se perdendo em meios às tradições por conta da juventude que precisa vivenciar esse tempo para que possa ser renovado e dar continuidade”, diz.