Homem é preso após mantér ex-mulher e filhos reféns por quase 15h

Caso ocorreu em Macaíba (RN). O suspeito invadiu a casa da ex-mulher na noite do sábado, dia 5, e foi preso em flagrante apenas no domingo; entenda

Um homem foi preso em flagrante após manter a ex-mulher e os filhos dele reféns por quase 15 horas, em Macaíba, no Rio Grande Rio do Norte, neste domingo, dia 6. Os policiais tentaram negociar com o suspeito, mas precisaram entrar na casa após um pedido de socorro das vítimas. A mulher e as crianças foram encontrados sem ferimentos.

O suspeito invadiu a casa da ex-mulher por volta das 20h30min desse sábado, dia 5. Três policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM (Bope) tentaram negociar com o homem para que liberasse os reféns por quase a noite toda, mas não obtiveram sucesso.

Por falta de acordo, os policiais entraram na residência às 11h15min deste domingo, dia 6, prenderam o suspeito em flagrante, e soltaram a mulher e os filhos de três e 10 anos de idade.



"Ele teve alguma ação dentro da residência que fez com que seus famliares pedissem socorro. E o pedido iniciou o protocolo de adentramento", afirmou o major Carlos Bezerra, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, de acordo com o site G1 RN.