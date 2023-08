Vídeo: vereador joga na rua dinheiro de suposto suborno de prefeito

Chama atenção na manhã desta sexta-feira, 4, vídeos de pessoas tentando pegar notas de dinheiro após vereador jogar quantia da janela da Câmara de Vereadores de um município no Maranhão. Entenda o caso

Um vereador de Cândido Mendes, município no Maranhão, chamou atenção na manhã desta sexta-feira, 4, após jogar dinheiro da janela da Câmara de Vereadores. Vídeos mostram diversos moradores tentando conseguir aproveitar a situação, causada por uma suposta tentativa de suborno.

Cleverson Pedro Sousa de Jesus, o Sababa Filho (PCdoB), tem histórico de rixa contra o prefeito José Bonifácio Rocha de Jesus, mais conhecido como Facinho (PL). Segundo o vereador, o gestor municipal teria tentado fazê-lo abdicar do mandato. Conforme o JMTV, telejornal local, a quantia foi de R$ 250 mil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Janja reclama de foto com Lula e Zanin feita por Ricardo Stuckert por 'palidez' de vestido

"Quem planejou foi Jair Bolsonaro", diz Joice Hasselmann sobre ataque de hacker

"Sumiço": prefeito de Limoeiro do Norte deverá tirar licença, mas ainda não há data

Sababa Filho chegou à sessão na Câmara, na manhã desta sexta, carregando uma mochila preta. No palanque, ele rasgou uma suposta carta de renúncia, que teria sido feita no momento da “negociação” com o prefeito.

Em seguida, o vereador abriu a mochila e organizou as cédulas sobre a tribuna, dizendo que não tinha “nada a temer”. Sababa então denunciou aos presentes a suposta tentativa de suborno. Antes de jogar a quantia pela janela do prédio, afirmou que “o dinheiro é do povo”.

Em nota, o prefeito Facinho afirma não ter tido “nenhum tipo de contato ou qualquer tratativa” com o vereador, que, segundo diz o documento, é “conhecido por armações e criar espetáculos, para se promover”.