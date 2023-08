Janja reclama de foto com Lula e Zanin feita por Ricardo Stuckert por 'palidez' de vestido

Zanin tomou posse no plenário do STF nesta quinta. O novo ministro foi indicado pelo presidente Lula para o cargo, após ter ganhado projeção nacional pelo empenho na defesa do petista nos processos da Operação Lava Jato.

A primeira-dama Janja Lula da Silva reclamou da "palidez" do vestido dela na foto oficial feita na posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, nesta quinta-feira, 3. Ela publicou nas redes sociais um retrato em que ela e o presidente aparecem ao lado do novo ministro e da mulher dele, Valeska Zanin Martins. Nos comentários, Janja disse: "Eu juro que meu vestido é um rosa bonito, não essa palidez".

Na solenidade, Lula se sentou ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com quem negocia uma reforma ministerial, e ambos conversaram rapidamente ao pé do ouvido, como mostrou a Coluna do Estadão. Como esperado, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a presidente do Supremo, Rosa Weber, completavam a mesa solene com os demais ministros do Supremo.