"Quem planejou foi Jair Bolsonaro", diz Joice Hasselmann sobre ataque de hacker

Joice Hasselmann participou de entrevista no O POVO News desta quinta-feira, 3

Ex-deputada federal, Joice Hasselmann acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de organizar a ação do hacker Walter Delgatti Neto, que invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para tentar fraudá-lo.

"É preciso que Delgatti abra a boca para saber quem mais participou dessa organização criminosa, comandada obviamente por Jair Bolsonaro", disse Hasselmann nesta quinta-feira, 3, em entrevista ao programa O POVO News.

Durante a conversa, a ex-parlamentar assegurou que a participação de Bolsonaro no esquema é algo "claro, certo, não tem como fugir".

"Quem levou o Delgatti para falar com Bolsonaro foi a Carla Zambelli. O Bolsonaro fez perguntas sobre a tentativa de invadir as urnas, como poderia ser feito isso. É óbvio que a Zambelli é intelectualmente uma desprivilegiada. Ela tem uma inteligência abaixo de zero. Ela não teve essa ideia e pronto", completou.

Para ela, a deputada federal do PL de São Paulo "é mandante, tão criminosa quanto o Delgatti, mas existe um mandante acima dela, que é quem planeja as coisas".

"E quem planejou isso foi Jair Bolsonaro", acrescentou, "tem ali uma organização criminosa, formada por Bolsonaro, Zambelli e os hackers".