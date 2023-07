Entenda a cirurgia que Lula deverá realizar para tratar artrose no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá passar por um procedimento cirúrgico para tratar de uma artrose no quadril. Neste domingo, 23, o petista deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para realizar uma infiltração na região, com o objetivo de aliviar as dores.

Com 77 anos de idade, Lula já vem se queixando das dores desde o início deste ano. Em maio, o presidente afirmou que não poderia jogar futebol devido a um “problema na cabeça do fêmur” e até brincou ao afirmar que o senador Otto Alencar (PSD-BA), que também é médico, teria que “curá-lo”.

Leia Mais Incêndio atinge área verde no Mondubim; Bombeiros apontam ação humana

Homem de 29 anos é morto a tiros durante pagode no Meireles

"Point" nas férias, duna da Sabiaguaba tem tráfego irregular de veículos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As dores sentidas pelo presidente da República são consequência da artrose no quadril. No início deste mês, o mandatário chegou a cancelar ida ao “Arraiá do PT” por recomendação médica.

De acordo com o médico ortopedista Rodrigo Astolfi, a doença representa o desgaste na cartilagem da articulação e afeta mais comumente a população de idade avançada.

“É fácil a gente comparar com uma engrenagem enferrujada. Quanto mais uma engrenagem enferrujada se movimenta, mais corrosão vai existir. O que dói na artrose do quadril é justamente o movimento de uma articulação que já não está mais lubrificada e lisa como deveria ser. Com o passar dos anos, toda a estrutura vai sofrendo um desgaste. O presidente já tem mais de 70 anos, então é bem comum nessa faixa etária”, explicou.



Lula tem reclamado de dores constantes na perna, durante a agenda presidencial. Infiltrações ajudam a aliviar incômodo até a data da cirurgia ser definida Crédito: SERGIO LIMA / AFP

Esse desgaste na articulação pode ser causado por várias razões, como deformidades congênitas, peso, atividade física ou doenças reumatológicas.



A cirurgia na região é o tratamento indicado quando o desgaste é completo ou já avançado. Segundo o especialista, o procedimento é considerado simples e consiste na troca da junta por uma articulação de metal. Geralmente, a recuperação é rápida e, após a realização da cirurgia, os pacientes são liberados no dia seguinte.



É recomendado que o paciente já saia do hospital andando, porém com pequenos deslocamentos. Astolfi explica que, após um mês e meio de realização da cirurgia, o presidente poderá retornar à rotina e, em cerca de três meses, estará totalmente recuperado. No entanto, o médico destaca que os pacientes podem passar por uma fase de adaptação depois do procedimento.



“A gente pede para ficar em torno de 21 dias andando dentro de casa somente, que é para a cicatriz fechar. Anda bem pouco e um mês e meio seria o prazo para ele voltar às atividades normais de trabalho, provavelmente despacharia de casa e, a partir de um mês e meio, pode voltar a fazer viagens e atividades comuns de trabalho. Nos primeiros três meses, incomoda para andar e tem uma fase inicial de adaptação que não é totalmente restritiva, mas é um tanto limitante”, detalhou.



Lula fará cirurgia: infiltrações antes de decidir procedimento ajudam a aliviar a dor

Há outros procedimentos que podem aliviar a dor na região e adiar a implantação da prótese. O ortopedista aponta que, em defeitos pontuais na cartilagem, chamados de lesões condrais, por exemplo, o paciente pode passar por cirurgias menores, como artroscopias. Nos graus iniciais da artrose, também é possível realizar o tratamento com medicações e exercícios para reequilibrar a musculatura do quadril.



No caso do presidente Lula, foram realizadas infiltrações no quadril para reduzir os incômodos na região. No procedimento, é realizada a inserção de ácido hialurônico ou de corticoide diretamente na articulação, substâncias que têm função anti-inflamatória.



“As injeções têm a função de protelar a feitura da prótese. Você faz uma injeção dessas e o paciente fica sem dor por seis meses. Então, exercícios, medicações de uso oral e infiltrações são as estratégias que a gente faz para prorrogar a prótese. Muitas vezes, ele [Lula] não pode operar agora até por uma questão de trabalho. Então são feitas infiltrações até o momento em que possa tirar um tempo de folga para isso”, analisou.



Lula fará cirurgia: substituir articulação garante qualidade de vida, diz médico

Ainda segundo o ortopedista, a substituição da articulação é considerada um dos procedimentos cirúrgicos que mais oferecem qualidade de vida ao paciente após a realização, principalmente para as pessoas que têm a rotina afetada em razão das constantes dores.



“De todas as cirurgias da Medicina, a que dá melhor mudança na qualidade de vida é a prótese de quadril. Quando você troca essa ‘engrenagem’, a pessoa passa a se movimentar sem dor e isso é um ganho de qualidade de vida muito grande. O fato de sentir dor todo dia é uma coisa que impacta em todos os aspectos da vida humana. Então, quando a gente tira essa dor diária, a qualidade aumenta muito”, finalizou.

A assessoria do presidente informou que Lula deverá realizar a cirurgia no segundo semestre deste ano, porém não detalhou sobre a data.