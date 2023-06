Corpus Christi em SP: o que abre e fecha em São Paulo no feriado

Dia 8 de junho de 2023 (08/06/23), quinta-feira, é celebrado o feriado religioso de Corpus Christi, 60 dias após a Páscoa. Apesar de não ser oficialmente um feriado nacional, algumas cidades definem assim, como é o caso de São Paulo (SP).

A capital paulista confirma o feriado municipal conforme o artigo 10 da Lei nº 14.485, de 9 de julho de 2007 e também sem expediente no dia seguinte, 9, sexta-feira, seguindo o Decreto Nº 62.140, de 30 de dezembro de 2022.

INSS: VEJA como ter acesso aos serviços no feriado de Corpus Christi



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Feriado de Corpus Christi em SP: o que abre e fecha em São Paulo

Confira abaixo lista do que funciona e não funciona:

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial no dia 8 de junho.

Bolsa de Valores



A B3, a Bolsa de Valores do Brasil também não funcionam na data.

Shoppings

Os shoppings abrirão, mas com horários reduzidos, como informou a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). No dia seguinte já funcionarão normalmente.





Comércio

Bares, restaurantes e lojas de ruas devem manter suas atividades no Corpus Christi, mas também com horários especiais.

Polícia, Bombeiros e Pronto-socorro

Serviços especiais como polícia, corpo de bombeiros, pronto-socorro irão seguir com os trabalhos no feriado.

Corpus Christi é feriado? SAIBA quem tem direito a folga do trabalho