INSS: veja como ter acesso aos serviços no feriado de Corpus Christi

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas nesta quinta e sexta-feira, dias 8 e 9 de junho, por conta do feriado de Corpus Christi. A central de atendimento, no entanto, funciona normalmente durante o período festivo.

Qualquer pessoa que precise fazer um agendamento, pedir um serviço ou benefício, ou mesmo tirar alguma dúvida, pode ligar para o telefone 135 e falar com um dos atendentes. Eles ficam disponíveis das 7 às 22 horas.

Quem preferir pode também acessar o Meu INSS - o aplicativo ou o site. Lá, o interessado pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine