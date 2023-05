Justiça do RS condena por 100 anos homem que estuprou cinco filhas

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul expediu nessa sexta-feira, 26, a condenação do homem, que também torturou duas das vítimas; entenda

Um homem acusado de estuprar as cinco filhas foi condenado a 104 anos, 9 meses e 22 dias de prisão nessa sexta-feira, 26, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). Os casos ocorreram entre 2012 e 2022 no município de Portão, localizado na região metropolitana de Porto Alegre.

Duas das vítimas — que tinham entre 6 e 15 anos na época dos crimes — também foram torturadas pelo pai. O caso foi descoberto por meio de denúncias ao Conselho Tutelar e à Polícia de Portão.

O réu foi julgado por estupro e estupro de vulnerável e condenado à perda do poder familiar em face das filhas menores de idade. A mãe das vítimas foi absolvida por ausência de provas da sua contribuição para o crime.

Desde agosto passado, o homem está preso na Penitenciária Estadual do Jacuí, também na região metropolitana da capital gaúcha. As vítimas foram acolhidas por um abrigo institucional. O caso tramita em segredo.