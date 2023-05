Esposa mata marido com veneno de rato e joga parte do corpo em rodovia

Uma investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu que uma idosa de 61 anos matou o marido de 63 anos com veneno de rato e jogou parte do corpo esquartejado na BR-158, em Selvíria (MS). A mulher confessou ter realizado o crime e foi presa em flagrante.



Informações da PCMS apontam que os restos mortais da vítima foram encontrados dentro de uma mala por um homem às margens da rodovia. Agentes da corporação acharam o resto do corpo em um congelador na residência em que o casal morava.



Em um primeiro momento, a idosa negou ter envolvimento no crime, mas confessou o ato após se contradizer aos policiais. A detida afirmou que o esposo tinha sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) nos últimos meses, precisando receber cuidados especiais.



O crime cometido foi tipificado como homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.