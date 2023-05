Senhores Bacanas: conheça o casal de idosos influencers do Tiktok

Você conhece os “Senhores Bacanas”? O casal Valdemar de Almeida, de 89 anos, e Joana Quinhoneiro de Almeida, de 87, estão fazendo sucesso nas redes sociais e mostrando que sempre há tempo de ser uma celebridade da internet.

Com mais de nove milhões de curtidas no Tiktok e 1,3 milhão de seguidores na plataforma, os senhores bacanas compartilham com seus “netos” da internet o dia a dia em Bauru, São Paulo .

O primeiro vídeo do casal a viralizar foi o sr. Valdemar mostrando sua rotina vendendo caldo de cana em uma perua verde e amarela, recentemente reformada pelo neto Kelvin Almeida. O vídeo, que o retrata seu retorno ao trabalho depois da quarentena de covid-19, já ultrapassou 24 milhões de visualizações.

Kelvin conta que a decisão de reformar o veículo de Valdemar veio de reclamações sobre o ócio durante a pandemia. Para a sra. Joana, o marido estava “come e dorme” no período de isolamento e o retorno ao trabalho foi muito benéfico a ele, que gosta da labuta.

Senhores Bacanas fazem sucesso nas redes sociais Crédito: Arquivo Pessoal

Por que “Senhores Bacanas”?

De acordo com Kelvin, que abriu a marca dos avós durante a pandemia, “Senhor Bacana” (nome inicial) surgiu com a intenção de continuar a venda de caldo de cana do avô por meio de entregas. “Bacana” seria uma brincadeira: representaria Valdemar como uma pessoa legal e como uma pessoa que almeja ser “endinheirada”.

“Pessoa endinheirada era porque eu dizia que ficaríamos milionários com essa brincadeira e o final “CANA” de bacana por causa do produto que vendemos”, disse o neto.

Pelo Instagram, Kelvin aplicou estratégias que já desenvolve em seu trabalho pessoal para fazer com que os avós crescessem na internet e aumentassem as vendas. Em três meses, o faturamento com o produto vendido por Valdemar cresceu em 1200%.

Senhores Bacanas no programa do Luciano Hulk

Com o sucesso do Senhor Bacana em Bauru e no Instagram durante a pandemia, a equipe da TV Globo com o programa do Luciano Hulk entrou em contato com os avós para contar sua história em rede nacional.

Depois da aparição na TV, o Senhor Bacana passou de 3 mil seguidores para 31 mil seguidores no Instagram. Desde então, para além do aumento de vendas e patrocinadores, o alcance nas redes sociais cresceram exponencialmente.

Rebranding dos Senhores Bacanas

Com o sucesso nacional e a incapacidade de vender caldo de cana fora da cidade de Bauru, a marca dos avós passou por uma mudança de conteúdo. A senhora bacana, Joana Quinhoneiro, passou a também ser “influencer” mostrando suas receitas do dia a dia.

Foi então que “Senhor Bacana” virou “Senhores Bacanas” e lançaram produtos digitais, como um livro de receitas de Joana - que cozinha há mais de 70 anos. Além disso, a avó passou a realizar o quadro “arrume-se comigo” para mostrar seus “looks” ao visitar o supermercado.

Em duas semanas após o rebranding, os Senhores Bacanas passaram a marca de 2,5 milhões de seguidores considerando Instagram e Tiktok.

Senhores Bacanas fazem sucesso nas redes sociais Crédito: Arquivo Pessoal

Por que os seguidores dos Senhores Bacanas são chamados de netos?

A ideia de chamar os seguidores dos Senhores Bacanas “veio do vô”, como disse Valdemar. Para ele, ter quase dois milhões de neto é uma grande felicidade. “A gente foi semeando umas sementinhas e deu tudo certo”.

“Você é minha netinha também”, brincou o avô na entrevista ao O POVO.

Senhores Bacanas falam sobre a fama

“Antes ninguém conhecia o sr. Valdemar, mas agora eu sou mais ‘queridim’”, disse o Sr. Bacana entre risos ao O POVO. “Quando eu vou ao médico, as enfermeiras dizem que me veem na internet. Quando eu nasci, não tinha nada disso e hoje a internet domina tudo. Quem não conseguir, fica para trás”, completou o avô.

“Foi muito bom [a fama]. A gente sempre foi muito simples, nunca foi conhecido, só pela família. Depois, a gente ficou mais feliz e mais alegre. As pessoas sabiam da nossa vida”, disse a sra. Joana.

A avó também brincou sobre a nova fase: “Minha vida mudou também. Era tão pacata e agora eu sou conhecida por todos os lados. Tudo isso aconteceu graças aos meus dois netos, o Kelvin e a Carol, que não dão sossego para a gente. As pessoas agora me conhecem na rua.”

Entre brincadeiras, O POVO perguntou se a avó passou a sentir ciúmes do marido depois da imensa visibilidade nas redes sociais. “Ah, meu bem, eu nunca tive ciúmes dele. Eu fiquei muito feliz em saber que ele está bem. É uma satisfação”, respondeu ela com orgulho.

“Eu sou muito simplesinha, nunca fui luxenta, nunca passeei, nunca fui a lugar nenhum e, de repente, vem essa fama toda e a gente se assusta. Mas eu estou gostando de, pelo menos do fim da minha vida, ser conhecida”, finalizou Joana.