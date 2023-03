Filha, genro e neto são suspeitos da morte de homem de 73 anos; motivo seria herança

Filha, genro e neto são suspeitos de matarem um homem de 73 anos, em Quixeramobim, no Interior do Ceará. O objetivo era ficar com a herança do idoso. O crime aconteceu e o trio foi preso nesse domingo, 12. Eles foram presos preventivamente por envolvimento em homicídio qualificado. O autor do disparo, de acordo com as investigações, seria o neto de 21 anos.

As investigações foram realizadas pela Polícia Civil do Ceará por meio da Delegacia Municipal de Quixeramobim.



As apurações apontam que o motivo do crime seria a herança á qual família teria direito após a morte do homem. Com as informações coletadas, a unidade policial apresentou ao Judiciário um pedido de prisão preventiva dos três e os policiais civis de Quixeramobim, junto a equipes da Delegacia Regional de Quixadá, saíram em busca dos investigados.

Zineuda, Fábio e Francisco Wilson foram encaminhados a Delegacia Municipal de Quixeramobim para o cumprimento dos mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado. Com os procedimentos cabíveis realizados, o trio foi levado a unidades do sistema prisional e encontra-se à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Quixeramobim: (88) 3441 0302



