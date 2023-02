Fortaleza: guarda municipal é suspensa após dançar fardada em vídeo no Tik Tok

Decisão disciplinar foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na segunda-feira, 30

Uma guarda municipal de Fortaleza foi punida por ter gravado um vídeo dançando de farda no ambiente de trabalho e divulgado a gravação no Tik Tok. Decisão disciplinar foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), na segunda-feira, 30, e determina que a servidora seja suspensa por dois dias.

De acordo com o documento, a gravação teria ocorrido em outubro de 2020. No vídeo, a profissional aparece "trajando uniforme operacional e dançando nas dependências da Torre de Segurança Vila Velha".

Em razão disso, um Processo Administrativo foi instaurado. Procedimento culminou na decisão do Corregedor-Geral da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã de "dois dias de suspensão", com "conversão em multa na base de 50% por dia da remuneração da servidora".

Ainda segundo documento, decisão cabe "pedido de reconsideração ou Recurso Hierárquico em face do julgamento do Processo Administrativo, no prazo de quinze dias corridos, dirigido à autoridade julgadora, contados a partir do primeiro dia útil após a data da publicação da portaria".

"Decorrido o prazo recursal ou julgado o recurso, a decisão será encaminhada à Guarda Municipal de Fortaleza para o imediato cumprimento da medida imposta", diz ainda trecho do documento.

O POVO opta por não divulgar o nome da guarda porque a decisão cabe recurso.

